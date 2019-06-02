台中市警察局第五分局巡邏員警黃浤源緊追黃嫌自小客，並持警棍奮勇破窗。（馮惠宜翻攝）

台中市警察局第五分局巡邏員警黃浤源2日下午在北屯區喵到36歲黃姓男子駕駛水藍色轎車疑似有毒品，隨即一路驅車緊追，黃男發現被警盯上，飆車還闖紅燈，在北區崇德路一段與健行路口撞上一部紅色轎車，黃員隨即驅前以警棍打破駕駛車窗，他雖因而手肘受傷，仍與後續支援警力壓制黃嫌等人就擒，目睹警察破窗這一幕，民眾直呼「太帥了！」。

黃浤源下午三點多在北屯區國祥街附近執行守望勤務時，喵到黃男車上疑似有夾鏈袋，機警的他直覺就是毒品，立即騎著警用機車緊追黃嫌開的水藍色自小客，唯黃嫌為逃避查緝竟一路飆車，行經崇德路一段與健行路口甚至闖紅燈撞上一部紅色轎車和一輛機車，幸無人受傷。

黃嫌也因發生車禍停車，這時黃浤源立即騎車上前，以警棍憤力砸破駕駛座車窗，並朝車內噴灑辣椒水，他雖手肘在破窗時遭玻璃割傷，仍奮勇與隨後趕到支援的警力一起將黃嫌等車內三人壓制下車，並在車內起出9包重達2.8公克安非他命。

警方將黃嫌及其同車兩名友人帶回警局問訊，兩人堅稱不知黃嫌攜帶毒品，警也也將深入追查，全案也在訊後依毒品罪移送。而勇警黃浤源擊破車窗時造成右手腕割傷，經送醫後縫了十餘針已無大礙，警方也立即送水果到醫院慰問。

(中時 )