高雄市長韓國瑜1日才現身凱道為參選總統造勢，他的「分身」曹國明2日就現身立法院，在新劇《國際橋牌社》重現1993年時任立委的韓國瑜在立法院爆打陳水扁的經典國會衝突畫面！飾演韓國瑜的曹國明劇中改叫「潘委員」，他坦言自己是韓粉，前一晚才知道要演的是韓國瑜這角色，很緊張、壓力很大的他一度想辭演，「我只是素人，他都是快要當總統的人了，懸殊這麼多」！

飾演韓國瑜的曹國明準備上前毆打飾演陳水扁的唐從聖。（林淑娟攝）

來自桃園大園的曹國明本業務農，平常也參與一些廣告、MV及影視作品演出，還曾在蔡依林的〈腦公〉MV軋一角。他不諱言自己過去不是國民黨支持者，但他支持「賣菜郎」，最欣賞韓國瑜說話直白、為底層人民發聲，如果韓選總統，會把票投給他，不過他只是默默支持，前天沒去凱道，因為不太喜歡介入政治活動。他說過去就有人說他有點像韓國瑜，「不過我皮膚比較黑啦」。

至於韓國瑜最近被亂爆私生子傳聞，曹國明認為選舉、政治都難免會出現這種不實在的爆料，但任何人都有灰色地帶，不會影響對韓的支持度。

曹國明飾演韓國瑜。（林淑娟攝）

唐從聖飾演的立委「陳木寬」被直覺認定是演當年的陳水扁，他五月初因不明原因，雙頰、額頭等部位腫了20多天，他說，已看過風濕免疫科、牙科、心臟血管外科等，至今仍查不出病因，臉也還未完全消腫，昨是他停拍20天後首日復拍。他說這部戲不是模仿秀或紀錄片或歷史劇，劇組只是要借由歷史上發生過的事當引子，去帶出當年的社會氛圍，演「陳木寬」這角色也並非模仿秀，「不用太刻意關注這個人是誰！我演這角色就沒戴眼鏡」，至於演韓國瑜的曹國明，他也覺得只是髮型和髮量湊巧相像而已。

唐從聖臉還有微腫。（林淑娟攝）

(中時 )