第30屆金曲獎頒獎典禮29日將在台北小巨蛋舉行，由於適逢金曲30周年，今年表演嘉賓和頒獎卡司都格外受矚目，除了S.H.E將合體，蔡依林（Jolin）、陳奕迅、孫燕姿、鄧紫棋和日本樂團「柚子」都確定參與演出，連天團五月天及言承旭也將擔任頒獎嘉賓，被問本屆超級卡司中哪一組難度最高？金曲總製作人陳鎮川笑說：「謝謝大家都很相挺！但老實說，沒有一個是難度低的！」而最後一組敲定的是柚子，因為外籍藝人確實比較費力費時些。

在金曲30的超級卡司中，言承旭算是較令人耳目一新的金曲獎嘉賓，他2001年以《流星花園》「F4」暴龍一角爆紅，曾以偶像男團「F4」出過數張音樂專輯，他在2004年和2009年出的個人專輯《第一次》以及《Freedom～多出來的自由》都曾創下亮眼佳績，走紅18年至今聲勢不墜。今年以來的言承旭，一改過去神秘低調行事風格，陸續上陸綜《王牌對王牌》，並出席新加坡紅星大獎，不僅吸睛也都紛紛掀起話題熱度。

對於金曲30的表演嘉賓、頒獎人「早洩」，金曲總製作人陳鎮川坦言，他今天下午一下飛機便大傻眼，但也隨後坦承確實為了聚集這些卡司忙了非常久，大概去年10月就開始接觸洽談今年的金曲貴客，其中言承旭就是第一波邀請名單。他說，言承旭在他眼裡是很神秘的藝術家，兩人有著很深很久的交情，「最早時是和我的金曲團隊開會時，大家都提到言承旭，尤其公司有一票女同事很想看高顏值帥哥，知道我跟他有交情，就希望我去盧盧看，我一開始只說會試試看，但不會勉強他」。

陳鎮川於是用半輕鬆、如朋友之間的問候方式詢問言承旭：「要不要來挺一下？來玩一玩？」對方沒給軟釘子碰，自己也沒有逼他馬上要給答案，僅在拜年簡訊時溫馨提醒「別忘了我的邀請喔」，不給彼此壓力，希望他心情是舒服的。直到數月前，言承旭開始跟知名經紀人辛誌諭（Ben）合作，「當我一聽到言承旭說請我找阿Ben，我心裡就想說太好了，這等於是OK了！原本每週都跟工作人員說先不要抱太大希望，在那之後我就笑說，可以把言承旭寫在白板上了！」

辛誌諭也坦言，主要是今年是金曲獎30周年，加上言承旭與陳鎮川有交情，當然要賣他面子，何況言承旭曾是音樂人，加上很久沒有在台灣公開露面了，依照規劃，他未來也可能再回歸唱片。只是下個月言承旭有新戲在大陸拍攝，當天走星光大道、頒獎後，隔天就要馬上再回去拍戲。近日的他正在為即將到來的公開表演、真人秀節目及新戲積極準備，完全沒閒著。

(中時 )