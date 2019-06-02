前總統馬英九今天到中信造船廠新高廠，參加華偉漁業集團「航向卓越三船下水典禮」，之後在街上買了一雙藍白拖鞋。馬英九在臉書上分享照片，這篇圖文超直白的PO文，引起許多網友湊熱鬧，聚焦在評論拖鞋上面。

馬英九在臉書上寫說：「買了一雙拖鞋😆😆😆」，他還用hashtag寫說「#我的卸任日常」。照片裡的馬英九正拿著一隻藍白相間的拖鞋，看似正在和老闆娘阿嬤說話的樣子。

照片一出，許多網友看了炸鍋，紛紛留言，「看到馬總統卸任後能輕鬆購物，真好！」、「還是那麼省」、「刻苦耐勞，節儉樸實，不容有奢侈浮華之行為。蔡陰魂怎麼比？」、「哈哈哈您穿起來一定很可愛」、

還有不少人留言開玩笑說，「比較想看你吃紅豆餅，那表情超可愛像小孩一樣…」、「買拖鞋也要打卡，網美喔😂😂」、「好直白的圖文，哈哈哈」、「這篇水平拉到歐陽妮妮口袋裡發現兩百元的案例了」、「買的是愛迪達的進階版，四條槓耶」、「打小強，丟人應該要買藍白拖😂😂」、「藍白拖才是不敗的經典」。

(中時電子報)