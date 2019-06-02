2019Hito流行音樂獎頒獎典禮今（2）日在台北小巨蛋開唱，演唱陣容堅強找來「三王三后」黃金陣容，天后蔡依林更將在今晚表演新歌《你也有今天 Karma》，合體32猛男舞者嗨翻小巨蛋。

盛傳蔡依林將在今晚的2019Hito流行音樂獎頒獎典禮演唱新歌並合體32猛男舞者。（圖／索尼音樂提供）

2019Hito流行音樂獎找來「三王三后」黃金陣容：「甜蜜系天后」王心凌、「唱作大神」李榮浩、「亞洲流行天后」蔡依林、「亞洲唱跳天王」潘瑋柏、「金曲歌后」蔡健雅、「金曲歌王」蕭敬騰。加上BCW、Erika劉艾立、Julia吳卓源、KARENCICI、小球莊鵑瑛、王笠人、白安、艾怡良、吳奇、李千那、李佳薇、李英宏、沙楠杰、炎亞綸、邱詩凌、柯智棠、茄子蛋、孫盛希、泰坦TITAN、張立昂、梁文音、陳勢安、黃子佼、楊丞琳、獅子LION、頑童MJ116、廖柏雅、蕭秉治、蕭煌奇、魏如萱waa、嚴正嵐等37組藝人接力演唱。

盛傳蔡依林將在今晚的2019Hito流行音樂獎頒獎典禮演唱新歌並合體32猛男舞者。（圖／索尼音樂提供）

稍早楊丞琳更帶來經典組曲，演唱好久沒唱的《任意門》掀回憶，更盛傳今晚蔡依林將首度演唱新歌《你也有今天 Karma》，合體32猛男舞者嗨翻小巨蛋，為典禮掀起最後一波高潮。

蔡依林 Jolin Tsai《你也有今天 Karma》

(中時電子報)