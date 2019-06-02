宥勝連續二年前往法國克萊蒙費朗參加富維克火山越野賽VVX，繼去年成為亞洲首位參賽代表後，今年升級成軍亞洲第一支挑戰隊伍，日前率領香港與新加坡跑者一同組隊，再次征服全程長達25公里的火山越野馬拉松。宥勝因賽前一天拍攝廣告影片時，在火山礦場上下奔波消耗大量體力，隔天正式比賽雖然順利完賽，可惜未能達成他賽前設定跑進3小時以內的成績，抱憾而歸。

宥勝前往法國克萊蒙費朗參加火山越野賽。（喜鵲娛樂）

宥勝賽後表示，雖然覺得對不起相信與支持他的朋友，但今年達成平安完賽的目標更為重要，還能夠跟二位隊友一起完成挑戰，「心中為了目標而燃燒的熱情及運動家精神，仍然鼓勵著我繼續前進」。他的香港隊友Leanne奪下賽事Senior組女子第三名。

宥勝二度前往法國克萊蒙費朗參加火山越野賽。（喜鵲娛樂）

他的另一位新加坡隊友Cheryl在起跑8公里處，被倒下的樹幹絆倒而扭傷腳，仍硬撐到完賽後才到醫護站診治，宥勝前往關心時擔心隊友自責，故作輕鬆說：「妳這樣撲倒該不會吃土了吧？有沒有覺得其他跑者都很友善，還會停下來關心？」宥勝回想起去年自己比賽腳受傷時，也受到其他選手諸多照顧，幾乎所有跑者都停下來詢問是否需要幫助，讓他直呼參賽者的暖心舉動，就跟現場的火山一樣熱烈。

宥勝二度前往法國克萊蒙費朗參加火山越野賽。（喜鵲娛樂）

宥勝過去挑戰各項極限冒險，幾乎很少遇到下雨等惡劣天氣，這次前往法國參加火山越野跑，也不枉「太陽之子」的名聲。提前二天抵達的拍攝團隊，在暴雨中勘景苦不堪言，沒想到宥勝抵達當天，天氣瞬間轉晴，之後接連幾天的廣告拍攝和正式比賽，也都是艷陽高照的好天氣，大家都充分感受到宥勝和陽光同在的威力。宥勝開玩笑說：「如果以後有機會跟師兄雨神老蕭同台，不知道會是什麼場面？」

宥勝二度前往法國克萊蒙費朗參加火山越野賽。（喜鵲娛樂）

宥勝本次率領亞洲隊前往挑戰，最大的目標就是和隊員一起平安完賽，也再次感受到VVX賽事強調挑戰自我的核心價值。宥勝更感謝這次有二位隊友一同面對各種困難，不僅更加激發出他的拼勁，也讓他第二次的火山越野跑，多了隊友合作的團隊精神，而不只是平時挑戰冒險時的孤軍奮戰。

(中時 )