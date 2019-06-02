美國國務院日前正式下令，未來申請美簽者，必須提交使用至少5年的社群媒體帳號、個人信箱與電話號碼。美國在台協會（AIT）今（2）天解釋，剛施行的規定是針對簽證申請者，因此並不會影響台灣旅客以免簽前往美國時的「電子旅行授權許可（ESTA）」程序。

針對美國國務院新規上路，AIT表示，此項調整已於5月30日上路，受影響的簽證包含非移民簽證線上申請表（DS-160），紙本非移民簽證申請表（DS-156）以及移民簽證線上申請表（DS-260）。

AIT指出，美國審核簽證首要考量為國家安全，入境美國皆需要經過廣泛的安全檢查。美國在保護美國公民基礎之上，支持合法入境美國，也持續努力尋找改善審核程序的機制。

台灣自2012年起，得以免簽證前往美國觀光或商旅，且可停留90天，但免簽入境仍要事先申請並取得「旅行授權電子系統（ESTA）」授權許可。AIT解釋，剛上路的措施是針對「簽證申請者」，因此並不會影響台灣旅客以免簽赴美時的ESTA程序。

(中時 )