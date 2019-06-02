「台灣大王」王柏融頂著「四割男」的稱號，以及全台灣球迷的期待，遠渡重洋以洋將身分挑戰日本職棒，其承受的壓力可想而知。來到日本出賽後，常因打擊表現普普而遭受台灣酸民攻擊，今日火腿對戰歐力士的比賽中，王柏融單場5支5上演超猛表現，而賽後王柏融也難得在社群網站發文，彷彿想一吐怨氣。

王柏融至今在日本出賽41場比賽，每場都是台灣球迷關心的焦點，因為「台灣大王」的稱號太響亮，難免會受到網友檢視，前陣子王柏融一度打擊陷入低迷，時常擊出滾地球出局被網友戲稱是「滾滾大王」，也常一場比賽僅擊出1支一壘安打，且常打率不高被稱為「小水槍」，或是認為「大王」的稱號太過譽而稱呼他其實是「小玉」。

就在近2場比賽，王柏融先是敲出暌違一個半月的日職第2轟，又在今(2)日上演單場5支5超猛表現，打擊率上升至3成03位居洋聯打擊排行榜第6，賽後王柏融難得發文：「直到手都長繭那天，我還是會站在這裡，屹立不搖。」

王柏榕離上次發文相隔近2個月，彷彿想回應一路上不斷看衰的「王酸戰隊」，也想感謝一路支持自己的球迷後盾，王柏融附上一張穿著大衣的風景照，透露自己仍會在日職的路上堅定地走下去。

(中時電子報)