香港男星李兆基曾演出多部港片，像是《食神》、《賭神2》等作品，尤其以《古惑仔3之隻手遮天》的「吹水基」為人熟知，因為大多飾演反派，他與成奎安、何家駒、黃光亮被封為「影壇四大惡人」，但他淡出演藝圈後，2度中風又罹患肝癌，暴瘦模樣和以往形象相差許多，今（2日）因肝癌擴散到肺部，經過搶救後仍不治，享年69歲。

李兆基近年經歷過兩次中風，去年11月又患肝癌，原本一度打算放棄治療，最後在親友的鼓勵下，終於在今年1月接受手術切除肝臟腫瘤，2月時，李兆基被爆和交往30年的58歲女友邱巧貞登記結婚，雖然他不願多做回應，但友人代他證實喜訊，當時還透露李兆基雖然身體虛弱，但頭腦跟意識都很清醒。

沒想到，今就傳出李兆基不敵病魔逝世，而據《東網》報導，香港演藝人協會主席古天樂也表示已得知噩耗，並說：「知道他這幾天狀態不好，我們一直都有在跟進，現在先讓他的家人處理身後事，總之有什麼需要，協會一定會全力協助。」

(中時電子報)