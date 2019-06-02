韓粉昨在凱道為高雄市長韓國瑜造勢，湧入40萬人，媒體人蔡詩萍直指，想擋韓的人，如果還是沒搞懂所謂的「韓國瑜現象」，韓國瑜就會像是一列馬力十足的火車，直直駛向總統大選。而昨天的挺韓大造勢，也讓他發現5個跡象。

蔡詩萍在臉書點出，昨天那一場造勢，韓國瑜確定了「五個至少」：1.至少韓國瑜在2020的總統大選，他不會缺席，他的支持者不讓他缺席。

2.至少確定了無論韓國瑜的「私生子疑雲」怎麼發展，都已被支持者以實際行動，定位成政治打壓。

3.至少挺韓後援會幾支系統已然浮現，從深藍到正藍，及浮動在無黨籍陣營間的陣線，紛紛現身。

4.至少擁韓派已經證明，即便黨中央不挺，他們也有實力向黨中央說不，或逼黨中央說要。

5.至少對民進黨的蔡賴之爭，有了明確的導引作用，誰能擊敗或阻擋韓國瑜，誰才有機會在初選出線。

至於韓國瑜民調為何居高不下？蔡詩萍分析說，想看韓國瑜好戲的人，恐怕都在暗自驚嘆這人怎麼打不死呢？韓國瑜確實比起過去幾任總統，語言相當簡單而且庶民，難道傳統典型政治領袖的領導風格，已經招式老舊，無法再獲選民認同？

蔡詩萍強調，若藍綠政治人依然無法突破所謂的「韓國瑜現象」，可以斷言，韓國瑜「這輛火車」，必然一路往前衝，而且會打破舊有的規則規範。因為不正是因為舊有的規則規範，解決不了韓粉在意的困局，才給了韓國瑜崛起的空間嗎？

(中時電子報)