葉全真帶隊再次前往韓國首爾直播，左起小延、葉全真、小沛。（翰成數位直播）

小延(左)與小沛大學就認識，兩人首度一起到韓國首爾直播。（翰成數位直播）

「阿榮嚴選」主播小沛韓國直播嗆聲要「打爆」陳昭榮！葉全真1日至5日帶著主播小沛與小延新主播組合前往韓國首爾直播，首次擔綱銷售重任的小延，因滿腦子韓國商品，一時失神竟用電棒捲把額頭燙出一個洞。也是首度到韓國直播的小沛，曾靠著自己的精品專業「霸凌」過老闆陳昭榮，陳昭榮得知她即將前往韓國直播，竟用「激將法」對小沛嗆聲說自己在日本直播光牙刷就賣破萬支，讓求好心切的小沛氣得牙癢癢，出發前便放話一定要找出一個韓國商品「打爆陳昭榮」！

小沛是在今年年初加入翰成數位直播，她曾在精品專櫃擔任櫃姐長達5年之久，對於精品販售有相當的自信與專業。她第一次直播歐洲精品包包時，陳昭榮怕她不熟悉直播流程還特意陪同一起販售，沒想到小沛上直播後竟然用專業知識開始「霸凌」陳昭榮，甚至直播時直接吐槽陳昭榮的精品品牌發音不標準，最經典的就是「BALENCIAGA」這個品牌，害得陳昭榮從此與她一起直播遇到這個品牌時都只講「巴黎世家」，而小沛吐槽陳昭榮後來竟然變成網友觀看直播的樂趣之一，對此小沛不好意思地說：「昭榮哥就戲劇一哥，每個人的專長不一樣嘛！」

沒想到陳昭榮沒有因此生氣，反而因為小沛的真性情對她相當欣賞。陳昭榮也知道小沛對自己很要求，所以確認小沛要跟小延在6月1日到5日要去韓國直播後，竟然使出「激將法」，在小沛面前驕傲地說到自己在日本直播時光牙刷就賣超過萬支來刺激她，讓小沛氣得牙癢癢三不五時就抓著小延開會追問說：「我們有沒有什麼東西可以打爆他！」昨日抵達韓國後，小延與小沛就積極找尋商品，果然皇天不負苦心人，小沛直播時拿出非常超值的精品包款，還線上集氣要網友們幫忙一起打爆陳昭榮，但最後因為包包有限量，雖然全部搶購一空，但仍不敵陳昭榮萬根牙刷銷售佳績，小沛笑說反正在韓國還有好幾天，一定會有機會可以打爆陳昭榮。

韓國跨境直播原本由余政鴻（阿鴻）與小延合作，但因為阿鴻目前人在河北任丘市拍攝電視劇《你看行不行》，無法到韓國參與直播，但他仍積極觀看工作群組裡訊息，遇到問題會抽空與韓方聯繫協助處理，直播時也會上線與網友互動，並幫小延與小沛打氣，讓這次將擔任主要銷售的小延相當感激。

而小延對於這次韓國直播之行，雖然有余政鴻與葉全真全力協助，但因為是首次擔綱銷售重任讓她壓力頗大，還沒出發就因為滿腦子都是韓國行程與要找那些商品，竟然使用電棒捲弄頭髮一時失手，把自己額頭燙出一個1公分直徑的洞，甚至上一趟去韓國直播前發作的結膜炎也蠢蠢欲動，竟然眼球下方佈滿血絲，嚇得她趕緊去看醫生，以防出狀況。為了減輕小延壓力，陳昭榮極力推薦另一位主播小沛加入韓國直播行列，讓小延一聽高興到不行，原來兩人是從大學就認識的姊妹淘，小延更是小沛介紹下才加入翰成數位直播，兩人合作下會爆出怎樣的火花讓陳昭榮相當期待。

(中時 )