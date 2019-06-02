以色列通用機器人公司(General Robotics)展示了號稱世界上第一種可操作的武裝機器人，它能夠安裝手槍，並且射擊精準度不錯。可提供特種部隊和國土安全人員，作為室內作戰中的特殊支援。

防衛新聞(Defense News)報導，這型機器人稱為DOGO，體積不大，長寛30~40公分，高度10公分，重量僅有10公斤，體積與掃地機器人差不多，不過它方方正正，採用履帶行進，在測試中，能夠跨上樓梯，而且上頭可以安裝手槍，就搖身一變成為武裝機器人。該公司的首席執行官沙哈爾‧蓋爾(Shahar Gal)說，武裝機器人的想法是有爭議的，因為媒體描述的「殺手機器人」，往往就像「魔鬼終結者」，或者是像「機器戰警」中那樣。但是，DOGO的動作和使用武器，是由人來操作的，以手持式平板電腦控制或類似設備，而不是人工智能。

Watch this Israeli robot face off against a marksman in a live-fire demo

蓋爾說，DOGO的功能是城市反恐作戰時，可以解決所謂的「致命死角」，也就是門口的後方、走廊和樓梯間。「安全部隊面臨的主要問題之一是就是環境的不熟悉，牆後面可能有一個恐怖分子，在以往，只能派一人過去看看，而他就會處在極致命的危險環境，可能遭到攻擊，也可能是個誘敵深入的陷阱。」

DOGO有8個攝影機，可360度全景查看四週，行動速度每小時5公里，續航時間為2到5小時。它還有一個雙向無線電，有效距離是300公尺，操作員能夠用平板裝置接收並發送訊息，它的頂部可以在配備非致命胡椒噴霧罐，或者是致命的葛洛克9公釐手槍。當安裝手槍以後，也能以雷射標定器來輔助瞄準，射擊準確度很高。

(中時電子報)