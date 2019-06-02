半夜時刻，當你在家裡睡覺，突然闖入「不速之客」，而且是一支活生生張牙舞爪的大鱷魚，你會怎麼辦？

美國有位女子家中廚房，深夜就闖入這麼一隻大鱷魚，走之前還不忘來幾口紅酒。英國《獨立報》報導了這樣一則故事。77歲的瑪麗•維施胡森（Mary Wischhusen）居住在美國佛羅里達州清水市。淩晨3時30分左右，一聲巨響後，她從睡夢中驚醒，一開始以為家裡進了盜賊，然而，她卻在廚房內看到了一隻長達11英寸（27.94公分）的鱷魚。

維施胡森趕忙撥通了清水市警局的電話以尋求説明，警方及一名動物捕手第一時間趕到了現場。警方介紹了捕捉鱷魚時的場景，「它當時以攻擊的姿勢發出嘶嘶的聲音，我們中的動物捕手抓住了這只鱷魚並且把它帶走了。」

美國佛羅里達州當地媒體《坦帕灣時報》（Tampa Bay Times）也報導了這則新聞。其中提到了一個有趣的細節。維施胡森稱，在捕手抓捕鱷魚的過程中，這隻鱷魚撞壞了家中的一個酒架，打碎了一些「好東西」。維施胡森表示，「我不知道他它什麼想要我的紅酒，但它嘗到了我的紅酒。」

當地警方為了防止讀者誤解，還在推特中解釋了地上的液體是紅酒而非鮮血。（警方推特）

對此事件，當地警局也頗為關注。當地警察局發佈了關於這一事件的推文中，加入現場視頻，為了防止讀者誤解，還在配文中解釋了地上的液體是紅酒而非鮮血。

這則推特下方，不少網友開始心疼這只鱷魚。一位網友說，「他只是想降降溫，喝點紅酒，然後看個電視。」；另一位網友則表示，「可憐的傢伙，它只是想喝點東西。安靜的夜裡，它只是進錯了家。」

儘管網友對此事持輕鬆態度，但是警局通訊官卡斯泰利（Joelle Castelli）還是表示，像鱷魚這樣闖入行為是不尋常的，這是一個危險的情況。報導稱，這起事件中並無人員受傷，鱷魚也被安全的送回野外。

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(中時 )