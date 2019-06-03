因為童年記憶中的美好味道，傅屏豐創業賣起綠豆冰沙。（林和生攝）

「永遠記得阿公煮得綠豆冰沙」，34歲傅屏豐結束在學校的穩定工作，1年前離職創業，賣起豆沙牛奶，會選擇綠豆沙當主題，除了是自己的喜好外，他則坦言，想找回那塵封已久的懷念味道。

傅屏豐說，阿公是校長退休，當時每天下課就會先經過他家，雖然是個非常嚴格的人，只要犯錯、或未達要求，就會被拿「藤條伺候」，不過最記得的還是他不分冬夏，煮得那碗綠豆湯，且夏天還會打成冰沙，那是童年記憶中最美的滋味。

無奈他在一場交通意外過世，「就再也沒喝過那麼好喝的綠豆冰沙」，1年多前離開穩定的學校工作，雖然家人不認同，認為創業風險高，加上學校環境單純，但還是難擋他的堅持，在屏東市區開啟一處屬於自己的小店。

當初想過賣滷味、臭豆腐，最後還是心之所向，選擇賣起豆沙牛奶，為了掌握煮豆的祕絕與火喉，特地找來以前認識的社區阿嬤「拜師」，每煮好一鍋，就往來高屏讓對方品嘗，只要她搖頭，就重來一次，直到有次阿嬤吃完後，滿足的點點頭，才知道自己成功了。

「想搞出一點名堂讓阿公看到」，創業1年，走過1天只賣出2杯的艱苦時刻，如今已累積穩定客群，有路過客買了1杯綠豆冰沙後，連續幾次都特地從高雄來外帶20幾杯，對方眼神就是給他最大的肯定，也堅定朝這條創業路繼續走下去。

店家資訊

店名：壹拾壹豆沙牛奶

店址：屏東市光復路2號

營業時間：11：30-19：30（周日公休）

訂購電話：0933-684-965

售價：綠豆沙小杯30元、大杯35元（牛奶加10元）

(中時 )