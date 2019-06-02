4百多人發揮創意，以車體設計、創意表演、整體魅力為評分依據。(吳亮賢翻攝)

比賽分為稚齡組4隊、幼童及女童軍探索組10隊丶行義奮進組4隊及成人挑戰組2隊。(吳亮賢翻攝)

淡江大學童軍團今日舉辦第一屆童軍皂飛車競賽，與剛毅童軍文教基金會合作，共同提倡青少年健康優良休閒活動，4百多人發揮創意，以車體設計、創意表演、整體魅力為評分依據，藉此青少年養成團隊互助合作的精神。

此活動由老虎牙子有限公司、台北市有氧健康協會、華岡童軍團、元鼎耐火工業有限公司協辦，比賽共吸引來自北區各童軍團的男女童軍伙伴，以小隊為單位報名參加，分為稚齡組4隊、幼童及女童軍探索組10隊丶行義奮進組4隊及成人挑戰組2隊。

淡江大學表示，藉由童軍團隊競賽活動的舉辦，激勵青少年發揮創意、勇於挑戰，並且在參與的過程中實踐「做中學、學中做」之精神。

主辦單位在商管大樓的馬路上用400多個空箱子作為防護，小朋友們雖全身護具，仍精神抖擻，出發前還要表演一段口號或打氣歌，模樣十分逗趣。

最終比賽結果，由台中龍族童軍團、文化國小幼童軍、淡江大學女童軍、淡江大學童軍團團友會，四隊拿下各組冠軍。

(中時 )