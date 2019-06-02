最近很多人關心李佳芬，黑韓國瑜有婚外情的吳子嘉說她在家暴跳如雷，今(2)她出席活動時幽默回應「他好像住我們家喔」，心情似乎不受此事件影響。韓國瑜爆料，其實李佳芬最近都在跑很多關心弱勢的行程，甚至這兩天開始和農民一起研究農藥。

外界好奇，自吳子嘉爆料後李佳芬心情如何？最近她與韓國瑜之間最否關係緊張？韓國瑜日前至北檢提告吳子嘉時，曾對外透露夫妻針對此事有過理性討論。

針對李佳芬最近的行蹤，韓國瑜接受媒體聯訪時說明，其實這段時間他都不主動對外公布，太太主要是在跑弱勢族群，包括吸毒寶寶、外勞在台灣生下的小孩、包括育幼院、腦心麻痺、身心障礙者。

韓國瑜說，「太太一直不停地跑，就是希望跑過這些行程後，能幫助弱勢多做一點事，這段時間主要的工作就在這裡，但是我們從來不說，這是我們該做的事情，沒什麼好說出來的，只是太多人對她的行程好奇。」

韓國瑜提到，太太這兩天還研究農藥，現在有政策下來要取消農藥，造成農民朋友種蔬菜水果時紛紛跳腳，她在調查農藥使用對農民有何影響，她每天都在做類似的事情。只是我們不太想張揚出去，希望大家不要想太多。我們能為高雄做多少，都會全力以赴。

(中時電子報)