曾任國立政治大學金融系主任、台籍的北京大學國家發展研究院教授霍德明，於6月1日晚間辭世，享年64歲。微信圈今日已登出數篇悼念霍德明的文章。

霍德明祖籍陝西，1955年10月3日生於台北。1977年從台灣大學經濟學系畢業後，先後取得美國羅切斯特大學碩博士學位。霍德明曾任教於美國東北大學與加州大學經濟學系，之後回到台灣，在國立政治大學金融系任教，並曾擔任系主任。當時在政大曾與蔡英文總統有過近八年同事經歷。

2005年2月，霍德明至北京大學中國經濟研究中心擔任訪問學者，為期一個月。在該中心時任主任林毅夫力邀下，霍德明隔年就舉家遷至北京，之後就一直在北京大學中國經濟研究中心，及其後改制而成的北京大學國家發展研究院任教至今。他曾說，關鍵轉折是2005年2月林毅夫主動找他談話，才開始思考要不要到大陸來，並最終作成決定。

霍德明與台大國企系教授巫和懋、台大經濟系教授朱家祥2006年集體跳槽北大時，曾引發台灣學術界震撼，可說是台灣高階人才西進的第一波。他們三人更曾被譽為北大國發院的「台灣三傑」。

(中時 )