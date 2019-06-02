2019 WDSF & Swarovski台灣舞蹈節大滿貫積分賽，台灣標準舞好手林立/朱莉亞雖以些微之差未能擠進大滿貫半準決賽，但仍在亞洲成人A組公開標準舞跳出金牌。

今年在亞洲盃摘下標準舞銅牌的林立/朱莉亞，雖然世界大滿貫標準舞以些微之差，未能擠進半準決賽24人名單，但已是地主選手最佳表現，兩人在亞洲成人A組展現默契絕佳的曼妙舞姿，5個項目均獲第一，輕鬆擊敗其他亞洲籍選手笑納金牌。

林立表示，自己在大滿貫的表現還可以更好，去年因為當兵未能參與大滿貫盛會，世界排名從原本的接近百名內滑落到第163，今年終於有機會在自家場地挑戰大滿貫，沒有想到今年標準舞世界排名前12強來了11 對，競爭強度遠勝拉丁舞，為了前進世界百強目標，自己現在就是追著比賽跑、四處征戰，希望讓世界排名重回設定的軌道。

(中時電子報)