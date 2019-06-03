美濃國小校園內出現活生生的貓頭鷹，學校將這來訪之客視為吉祥物。（林雅惠攝）

美濃國小內處處有貓頭鷹蹤跡，學生們下課後愛玩耍的「秘密基地」也是貓頭鷹造型。（林雅惠攝）

高雄市美濃國小校園內出現活生生的貓頭鷹，學校將這來訪之客視為吉祥物，校長楊瑞霞為了讓貓頭鷹融入生活課程，於校門兩側、涼亭、洗手台等多處都設有貓頭鷹造型或標誌，盼以教學生活化，更讓小學生認識生態環境。

校長楊瑞霞說，6年前到美濃國小服務時，為了認識環境環繞校園四周，發現有一對貓頭鷹棲息在樹上，當時覺得很驚訝，這般喜愛棲息在淺山地區的動物竟然出現在校園，頓時也興起她貓頭鷹生態教學的想法。

為了保護這對貓頭鷹的生存空間，楊瑞霞請了屏東一位貓頭鷹專家「貓頭鷹王子」劉育宗到校園向師生解說如何善待貓頭鷹，因貓頭鷹被視為智慧與福氣的象徵，校方討論後，決定將貓頭鷹視為美濃國小的吉祥物。

楊瑞霞說，貓頭鷹至今已經繁衍到第三代，每年約有2、3隻貓頭鷹出現，不僅樹上，學校舊圖書館內、教室外欄杆也曾出現貓頭鷹蹤跡，讓師生們相當興奮，校內藝術與人文課程常融入貓頭鷹主題，全校師生與貓頭鷹建立深厚感情。

除了活生生的貓頭鷹外，校園內隨處可見貓頭鷹裝置藝術，包括貓頭鷹溜滑梯與公共藝術品，校門口放置一對貓頭鷹雕像，貓頭鷹溜滑梯遊戲場，學生們下課愛去玩耍的「秘密基地」也是貓頭鷹造型。

楊瑞霞說，學校舉辦校園吉祥物投票命名，貓頭鷹最高票當選，雄貓頭鷹取名為「吉祥」、雌貓頭鷹取名為「如意」，全校視牠們為校園一分子，她希望學生們也能從貓頭鷹身上學會愛護大地及環境。

(中時 )