炎亞綸2日出席hito流行音樂獎擔任頒獎人，一開場，笑說：「大家好，我是畫眼線、戴假睫毛的炎亞綸。」引起尖叫。他隨後在台上用吉他自彈自唱〈沉睡的巨人〉、〈親愛的怪物〉，鼓勵大家無懼現實、勇敢追夢。他以去年推出的《親愛的怪物》EP奪下3大獎，直呼：「好開心。」

而炎亞綸將赴大陸參與玄幻古裝電影拍攝，並接受武術和騎馬訓練，心情緊張，「之前在《請賜我一雙翅膀》民初劇中，有過打鬥戲份拍攝經驗，但因年代不同，當時招式比較直接」，談到要學騎馬，他提到有鑒於看到前輩受過傷，屆時會謹慎小心。

(中時 )