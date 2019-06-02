炎亞綸畫眼線、戴假睫毛樂獲獎 赴陸拍電影超緊張 22:262019/06/02 中時 許雅淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 炎亞綸2日出席hito流行音樂獎。（粘耿豪攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 炎亞綸2日出席hito流行音樂獎擔任頒獎人，一開場，笑說：「大家好，我是畫眼線、戴假睫毛的炎亞綸。」引起尖叫。他隨後在台上用吉他自彈自唱〈沉睡的巨人〉、〈親愛的怪物〉，鼓勵大家無懼現實、勇敢追夢。他以去年推出的《親愛的怪物》EP奪下3大獎，直呼：「好開心。」 而炎亞綸將赴大陸參與玄幻古裝電影拍攝，並接受武術和騎馬訓練，心情緊張，「之前在《請賜我一雙翅膀》民初劇中，有過打鬥戲份拍攝經驗，但因年代不同，當時招式比較直接」，談到要學騎馬，他提到有鑒於看到前輩受過傷，屆時會謹慎小心。 (中時 ) #炎亞綸 #hito流行音樂獎 #請賜我一雙翅膀 也許您會感興趣 推薦閱讀 炎亞綸沒結婚慾望 談戀愛「開心就好」 22:112019/05/30 娛樂 頑童單飛再合體「為了錢」 入圍金曲獲贈黃金粽「包中」 17:172019/06/01 娛樂 hito流行音樂獎眾星熱唱 傳蔡依林將合體32猛男 21:062019/06/02 娛樂 艾怡良大方秀胸 曝去金曲「打掃」原因是這樣… 22:252019/06/02 娛樂 娛樂熱門新聞 郎朗閃婚！娶小12歲鋼琴家老婆 混血高顏值正翻 - 娛樂 《霹靂火》秦楊凱道站C位！為挺韓爆做了這件事 - 娛樂 2月才結婚沖喜 《古惑仔》李兆基肝癌病逝享年69歲 - 娛樂 忘開美肌 陸第一網紅「超近距離真面目」現形！ - 娛樂 女兒、伴侶皆離世 基努李維單身18年吐心聲逼哭人 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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