艾怡良今出席典禮。（EMI提供）

孫盛希今出席典禮。（羅永銘攝）

「2019 hito流行音樂獎」頒獎典禮2日在台北小巨蛋舉行，共頒發42個獎項，出席藝人多達38組，4個半小時節目由29段表演串場！本屆金曲獎頒獎典禮將於月底登場，入圍者今晚提前正面交鋒，其中，堪稱「死亡之組」的國語女歌手入圍者蔡依林（Jolin）、艾怡良及孫盛希，輪番開唱成為最大亮點！

Jolin以《Ugly Beauty》入圍金曲獎七項大獎，為本屆大贏家，也傳將擔任金曲典禮表演嘉賓；她也是今年hito流行音樂獲獎最多的歌手，共抱回四座獎項，成績亮眼！今是她入圍金曲後首次在台公開演出，Jolin慎重其事耗時3天重新編排歌曲及舞步，大陣仗率20位舞者登場，唱跳〈甜秘密〉與〈迷幻〉炒熱氣氛，並第一次公開獻唱新歌〈你也有今天〉。

今年是Jolin出道20周年，除了推出新專輯《Ugly Beauty》，也積極籌備新巡演，王永良說：「前陣子Jolin有提出演唱會構想、劇本，我們很希望（巡演）趕在今年底前起跑，為她出道20年留下一個紀念，但礙於場地申請問題，開唱時間還不確定，會努力！」至於將在金曲典禮演出？王永良表示已收到邀約，細節尚未討論。

艾怡良獲hito創作歌手，她以《垂直活著，水平留戀著》入圍本屆金曲五獎項、二度問鼎歌后，對於和林憶蓮、Jolin、孫盛希等人角逐歌后，她謙虛表示：「看到名單，就覺得當天來幫大家打掃，有入圍就覺得很榮幸一起參與。」希望有機會奪下專輯類獎項。至於紅毯戰袍是否小露性感，崇尚自然美的她笑說：「我不填充，不犯法，不要讓衣服掉下來造成法律上的問題。」

孫盛希今穿背心短裙小露纖腰亮麗出席，她以《希遊記》入圍金曲獎項五獎項，感性表示：「對金曲獎一直很渴望，第一次入圍新人，激勵我繼續做音樂，第二張沒入圍就想到還要更好，也啟發第三張專輯的構想，這次入圍對我是很大的動力。」

此外，入圍金曲獎台語女歌手的李千那、國語男歌手的柯智棠昨同登hito開唱，問柯智棠會否為走金曲紅毯鍛鍊身材？情緒一向淡定的他笑回：「應該來不及了吧！不然就裡面多塞點東西。」現場媒體聽聞搞笑追問塞哪裡。

(中時 )