詐騙集團老哏「解除ATM分期付款」，在警方不斷宣導下，詐騙集團連連碰壁，近期開始推出「新哏」，謊稱發現駭客入侵資料庫盜刷民眾信用卡訂購商品，已「好心」幫忙通知發卡銀行處理，再由另名歹徒假冒銀行人員來電要求民眾操作ATM解除訂單，藉機詐取財物得逞。

台中35歲楊姓櫃姐日前就遇到這種詐騙新花招，騙徒先假冒知名網路賣場「小三美日」客服人員來電，誆稱有駭客盜取她先前買保養品的刷卡資料，重複下單20筆盜刷2萬餘元，接著再假冒銀行客服人員，要求楊女按照指示操作ATM解除訂單，短短1小時內就騙走新台幣24萬元。

刑事局預防科表示，民眾使用各種電子商務服務一定要建立個資可能外洩的風險觀念，接到陌生電話，切勿因為對方說得出自己過往交易資料，就輕信對方。且聽到「操作ATM」、「誤設為批發商」、「誤設為重複訂購」、「誤設為付費會員」、「駭客盜刷信用卡訂購多筆商品」等詐騙關鍵字就要提高警覺。

警方提醒，應牢記ATM沒有任何解除扣款或設定功能，陌生人打電話要求操作ATM絕對就是詐騙；此外詐騙集團會竄改來電顯示號碼，若手機來電顯示開頭出現「＋」字號，代表發話地點在國外，慎防有詐！有任何疑問均歡迎撥打165反詐騙諮詢專線求助。

(中時 )