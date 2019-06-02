小朋友在「親子塗鴉區」快樂的園地寓教於樂，大人安心洽公。（盧金足攝）

到公務機關洽公，竟然有兒童樂園！台中市西屯區戶政事務所繼提供民眾隨時隨地、隨手取書的「Reading Bar讀冊吧」微型圖書館服務後，現在進一步設置「親子塗鴉區」，讓來洽公民眾更感受到公務機關的友善及貼心，以站在民眾角度思考，用創意創造出滿滿的幸福感，營造溫馨又暖心的洽公環境，讓市民豎起大拇指按讚。

「寶貝這裡有親子塗鴉區！要不要進來玩！」為了營造親子友善洽公氛圍，西屯區戶政事務所在一樓設置了親子塗鴉區，讓家長可以安心的洽公，小朋友在親子塗鴉區盡情的揮灑，舞動塗鴉的樂趣。

西屯區戶政事務所主任吳俊義表示，塗鴉可以鍛鍊孩子的腦力活動，幫助眼、腦、手和諧發展，也可促進孩子視知覺的成長，孩子的塗鴉遊戲是一種從虛到實，從無到有的過程

，更是洋溢創造擁抱夢想的現在進行式，小朋友在快樂的園地寓教於樂，大人安心洽公，不只提供效率的業理處理時間，還以人性化的服務，洽公更溫馨。

洽公空間顛覆傳統「衙門」的印象，吳俊義強調，西屯區戶政事務所善用公務場域，之前規畫讓民眾可以就地取書的「Reading Bar讀冊吧」，一座迷你的圖書館，帶來無限書香享受獲好評。

現在西屯區戶政事務所還用心打造「親子塗鴉區」，小朋友在這小小天地玩積木、看故事書，還能隨手塗鴉，小朋友跟著大人來洽公，有的會等的不耐煩，現在有小朋友玩到不想回家，大人在洽公完後，也偷得浮生半日閒，讓小朋友在這座專為市民開放的「親子塗鴉區」，玩得盡興。

(中時 )