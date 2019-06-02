俄羅斯空軍將接受第一批性能大幅升級的R-27中程空對空飛彈(北約代號AA-10「白楊」)，新式的R-27P1，修改了雷達尋標器，從原本不可靠的半主動雷達導引，變成主動雷達導引式，使它能夠符合現代空戰環境。

R-27飛彈問世於1987年 是俄國第一種大量生產的中程空對空飛彈，初期的R-27，是以美國的AIM-7麻雀半主動飛彈為針對特點，可以安裝在各種俄式戰機上，包括MiG-29、Su-27，以及後續的Su-30、Su-34、Su-35等。然而，所謂半主動飛彈，是指飛彈發射出去時，戰機必須持續以雷達鎖定目標而不能離開，直到飛彈擊落敵機為止，這樣一來，戰機很可能被其他敵機狙擊。再加上俄國電子技術又不如西方，使得R-27的射擊品質更低。2000年5月16日，衣索比亞與厄利垂亞發生大規模空戰，雙方都使用俄式戰機的Su-27與MiG-29，自然佩掛的武器以R-27為主，結果雙方互射了數十枚的R-27，全部沒有擊中，一直打到近距離纏鬥，以短距離空對空飛彈分勝負。

解放軍空軍也是使用R-27 的部隊，同樣對R-27沒有好話，被稱為「盲火箭」。大陸軍方表示：R-27飛彈雖然問世時間和第三代麻雀的AIM-7F相同，但是作戰性能頂多達到第二代麻雀AIM-7E的水準，主要問題是「沒有像樣的俯射能力，抗干擾能力極其低下」，而且戰機的機動超過3G，R-27就幾乎沒有準度，命中率低下，只能用來攻擊大型飛機，比如反潛機或者偵察機一類的低機動目標。

然而《消息報》透露，R-27P1已經完成重要升級，改用現代電子設備，尋標器具有主動追踪的能力，達到射後不理的標準。此外，R-27P1也有了新的藥柱，使它的近發爆炸威力更強，即使沒有命中，也能夠震落敵機。報導稱，升級後的R-27P1能擊落巡航飛彈和第五代戰機，將在今年年底之前列裝在俄國空軍。

R-27PI長度超過470公分，初始重量350公斤，配備固體燃料發動機和含有77公斤的藥柱，最大發射距離為110公里。它有著頗複雜的彈翼設計，俄國相信，它憑著特殊彈翼，使飛彈特性超越美國AIM-7麻雀飛彈，飛行性能比肩最新式AIM-120C飛彈。

然而，俄國真正優異的中距離空對空飛彈其實是R-77，有著特別的格網式尾翼，能夠更即時的調整飛彈方向，類似的設計在獵鷹9號太空火箭也看的到。但是R-77相當昂貴，俄羅斯也無力大量生產，反而是R-27數量太多無法全面汰換，因此他們將R-77的技術移植到R-27身上，其實反映了現在俄國經濟力量仍然有捉襟見肘的問題。

(中時電子報)