陸黨媒環球時報發佈社評稱，大陸國務院新聞辦2日發布了《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，系統介紹了陸美經貿磋商的基本情況，清晰展現美方在經貿磋商過程中三次出爾反爾，不講誠信的形象，以豐富的事實和數據闡明，陸美經貿磋商出現多次波折，責任完全在美方。白皮書還再次強調陸方的原則立場，以及陸方捍衛原則與核心利益的決心與態度。

社評指出，自美國單方面挑起陸美經貿摩擦以來，華盛頓還同時啟動了一場對華輿論戰，它借助美國強大的國際話語權，不斷用片面的扭曲的信息，甚至直接用謊言混淆視聽，企圖把經貿磋商波折的責任推到大陸身上。大陸這份白皮書的發布，是具有高度權威的撥亂反正，以正視聽，將鐵的真相昭示於天下。

社評痛批，陸美關系到今天這個地步，責任完全在美方，這是無可辯駁的。這一年多來，華盛頓在全世界面前，展示出它為了「美國優先」，可以對最大貿易夥伴下狠手，可以莫須有的罪名對一個民營企業趕盡殺絕，可以不擇手段，可以不顧國際道義和規則，甚至連自己的鄰居盟友也算計。美國自己正從它苦心經營多年的道德高地上跳了下來，活像光著膀子到處茬架的「鎮關西」。

文章指出，這場人類歷史上前所未有的恢弘博弈，雖然沒有硝煙，但同樣驚心動魄。它在重塑陸美關系，重塑陸美的自我及對彼此認知，甚至重塑著國際體系，直接影響到人類的未來。

文末強調，現在已經有越來越多的國家，直言不諱地對美國提出批評。公道自在人心。霸權國想在國際社會指鹿為馬，但鹿就是鹿，馬就是馬，事實不會以任何人的意志為轉移。希望華盛頓的決策者也能認真研讀這份白皮書，細細品味其中的態度和意涵。

(中時 )