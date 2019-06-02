晨禎盃第一屆羽球公開賽，出現高手過招的精彩賽況。（圖／晨禎營造提供）

運動也能行善！晨禎盃羽球公開賽今年9月28日將於中興大學體育館，擴大舉辦第二屆賽事，預計開放48家各界企業、機關組隊報名，將有近400名選手參賽，比賽報名自7月1日起展開，報名費全數捐贈給十方啟能中心，運動結合公益，一起羽愛同行。

響應體育署今年運動企業認證「企業ｉsports ＃我的職場 我的主場」的活動主軸，晨禎營造總經理王水樹表示，「羽球是一項非常需要專注和全身協調性的運動，過程中肯定可以把工作的壓力拋在腦後，特別是在雙打項目中，節奏快、變化多，不僅鬥智鬥力，更考驗搭檔的默契，非常適合發展為企業的團體項目。」

王水樹不但自己熱愛運動，推動員工運動更是不遺餘力，在獲頒體育署運動企業認證後，希望可以結合更多的企業、機關一起鼓勵員工運動，去年舉辦第一屆晨禎盃羽球公開賽，不乏知名企業及機關單位組隊參賽，獲得熱烈的迴響。

晨禎營造推動運動，同時結合愛心公益，將報名費收入全數捐贈予十方啟能中心，更向十方啟能中心採購餐盒、西點，供應選手午餐，讓各界更加認識這個長期幫助早期療育和多重障礙者的公益團體。

晨禎盃第二屆羽球公開賽，採團體雙打賽，總獎金6萬6000元，報名上限為48隊，報名費每隊1500元，網路報名日期從7月1日至8月4日止，報名費將全數捐贈給十方啟能中心，號召各界以企業或機關名義組隊報名，一起羽愛同行。

(中時 )