慈濟大學107學年度畢業典禮今（2）日在花蓮靜思堂舉行，共有來自13個國家地區，772位畢業生完成學業。來自南非的祖魯族女孩林琪蘿（Lungelo Thabethe）、何嫣達（Mazibuko Nondumiso Ayanda），在86位應屆畢業外籍生中相對顯眼。
這兩位來台就學的祖魯族女孩林琪蘿與何嫣達，與台灣的因緣來自一個情牽15年的台灣之愛，要從南非一位曾是台灣老師、也是慈濟師兄的何堂興說起。
1988年，擔任高中教師的何堂興在友人建議下，帶著妻兒移民到萬里之遙的南非打拚。他作夢都沒想過，會從「台灣人」變成「非洲人」，更從一個「老師」搖身成了一個鞋廠的「老闆」。更不可思議的是，他的工廠成立了一個全是祖魯族小孩的合唱團與樂隊，為了教他們，何堂興又從「老闆」兼任「老師」。
1996年3月，南非慈濟志工意外發現一間沒有牆、沒有課桌椅的學校，學生都是站著上課，開始了慈濟志工興建學校的念頭。1997年南非第一所慈濟小學落成，因為工廠就在學校附近，何堂興和廖紹利夫妻利用時間到慈濟小學課輔，教他們簡單中文、學唱歌曲等。
廖紹利師姊回憶，當時南非經濟很不好，很多家庭沒水沒電。小朋友放學後便到工廠來吃晚餐，吃不完還可帶回家，且都是洗完澡、洗完衣服才回去。
2004年，南非慈濟志工帶著南非慈濟第一小學16人參加慈濟教育志業的校慶，何嫣達和林琪蘿那時就在現在畢業典禮的舞台上表演。
當年這群南非祖魯族孩子有著與生俱來的律動舞蹈及音樂細胞，加上何堂興等人不斷的教導，這群孩子首度在花蓮靜思堂表演，台下近千位觀眾包括慈濟證嚴法師在內，幾乎都看得非常入神與感動！入神之處是，他們竟然會用中文的慈濟歌選「想師豆」，整齊的比劃出歌詞的含意。感動之處是，來自萬里之外的他們，竟然能用閩南語介紹自己及陳述著台灣的美好。
林琪蘿與何嫣達結束台灣之旅回到南非後，並未忘記在台灣的美好回憶。在她們分別完成中學學程後，2013年又一起踏上台灣這塊土地。先學兩年中文之後，林琪蘿如願申請進入慈濟大學公衛系，何嫣達則進入慈濟大學醫技系就讀。
兩人來到台灣不僅認真求學，更積極參加志工服務。2019年3月伊代風災侵襲東非，原本就衛生不好的災區，瘧疾等傳染病疫情加劇。當地志工也聯繫林琦蘿，請她在台灣學到的公衛專業，提供災區救災的防疫建議。
林琪蘿說：「15年前，真沒想過能有機會就讀大學，也沒想過，2019年6月2日的今天，在台灣，正式成為慈濟大學的畢業生。」林琪蘿表示，讀大學對很多非洲孩子來說，是個無法實現的夢想。但在她的人生中受到慈濟幫助，給她這麼好的禮物，這個因緣一定會永遠珍惜。
(中時 )
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