李榮浩今在hito演出。（華納提供）

李佳薇今在hito演出。（華納提供）

Erika今在hito演出。（華納提供）

「2019 hito流行音樂獎」頒獎典禮2日登場，蕭敬騰（老蕭）率領的「獅子LION」更換新血後首度亮相，首唱新歌〈美麗、醜與我〉，新團員貝斯手Fumi及鼓手陳珩第一次表演就站上小巨蛋舞台，心情格外緊張，直言幸好有老蕭同台坐鎮「很放心」。

全新組合首次演出，老蕭開心地說：「很開心一直很期待這天到來，其實我比較忐忑，因為是第一次、我不知道他們在台上的反應是如何。」老蕭這次發片新造型髮型較長，他說：「會再繼續留長。」

老蕭除了率「獅子LION」演出，他以個人名義獲頒「最受歡迎男歌手」及「hito Star全能藝人」，隨後飆唱〈皮囊〉，展現跨越19度音域、真假音轉換遊刃有餘的演唱技巧，技驚四座風靡全場。

潘瑋柏率領40位舞者登台表演為典禮揭幕，接連演唱〈王者之聲〉、〈我的麥克風〉等經典快歌，瞬間炒熱氣氛；他穿高領上衣外加長版大衣登台，追問為何戴墨鏡？潘瑋柏苦笑說：「因為上次被拍得像演歌仔戲的，所以這次該包的都包了！」再度拿自己之前在小巨蛋演唱會的慶功宴上，被拍到極似歌仔戲國寶楊麗花的照片自嘲。

李榮浩以去年發行的專輯《耳朵》拿下「最受歡迎男歌手獎」，他與女友楊丞琳一前一後現身台上，女友於節目前段獻唱、他則壓軸表演，帶來〈耳朵〉、〈喜劇之王〉、〈年少有為〉三曲；陳勢安找來國寶級吉他詩人董運昌老師合作，以不插電演出〈與我無關〉，打造「全景復古街道」視覺，讓觀眾彷彿置身「80年代」。

陳勢安將於4日迎接35歲生日，他的生日願望是：「希望身邊的人都可以很幸福，女生都應該趕快有男友，因為她們常說『我的青春裡有他們的童年，陪我度過很多，重心都在我身上沒機會戀愛』，我希望可以趕快擺脫罪名。」

李佳薇獲頒「hito好聲音」，獻唱〈一樣的是〉時，只見舞台緩緩升起，她在沒有音樂伴奏下清唱，一開口就震撼小巨蛋；劉艾立去年底發行第二張專輯《天鵝說Dare To》，拿下「hito潛力女聲」並為典禮獻唱〈擁有我〉。

(中時 )