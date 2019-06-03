「運彩夏日季 給你好空氣」抽獎活動

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。(中時電子報攝)

每年6、7月都是重要球賽的旺季，無論是棒、籃、足或網球都是強強滾，包括美職、日職、韓職、中職等職棒例行賽、美國職籃總冠軍戰、足球女子世界盃、足球非洲國家盃、足球中北美金盃、足球歐洲U21錦標賽、法國網球公開賽以及溫布頓網球錦標賽等，可以說是熱鬧非凡，也正是運彩投注最熱烈的時期，台灣運彩準備了空氣清淨機抽獎活動，希望大家買運彩中大獎的同時也可以抱回好禮。

大哉問夏日抽獎

每年6、7月都是重要球賽的旺季

適逢夏天，抽獎活動就取名為「運彩夏日季 給你好空氣」，從6月4日(二)00:00開始到7月29日23:59(一)止，為期8週，每週將抽出3台海爾(Haier) AP450空氣清淨機，每台市價新台幣$19,900元，共24台，消費者不限球種、不限玩法只要單張或單筆投注滿500元且含串三關以上的投注內容，就可獲得該週抽獎機會乙次，且到台灣運彩官網活動網頁輸入相關資料，完成登錄者，即可參加抽獎活動，活動詳細辦法可以到運彩官網查詢。

「運彩夏日季-給你好空氣」抽獎活動

抽獎活動獎項

喜愛運動賽事的朋友們，在關注誰能奪下今年NBA總冠軍；美國職棒林子偉、日本職棒陽岱鋼及王柏融的上場表現；法網以及溫網誰能奪冠時，也可以買張運彩加以驗證自己的判斷，除有機會中得獎金外，也可以參加抽獎活動幸運抱回空氣清淨機。

(中時電子報)