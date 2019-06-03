一名吳姓台商到大陸出差，偷吃大陸女子10多次，還拍性愛片上傳雲端。誰知老婆手機壞掉向他借手機，也因此看到這些「鐵證」，怒告台商通姦。法官認為，影片中的時間和地點都相同，且對象也都是同一人，因此只判定吳男通姦1次，依通姦罪判他3月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，2013年吳男到大陸出差，期間花天酒地。據東森新聞報導，吳妻雖懷疑老公偷吃，卻苦無證據，直到4年後她手機壞掉，向丈夫借用舊手機，才發現雲端硬碟中的「秘密」，終於掌握鐵證提告。

吳男坦承到江蘇昆山市出差期間，與一名大陸女子發生10多次性關係；不過法官指出，自白不能成為有罪判決的唯一證據；而性愛影片時間、地點、對象都相同，因此只能判定吳男通姦1次，依通姦罪判他3月徒刑，得易科罰金。檢方不服上訴，但台中高分院仍維持原判，全案確定。

而網友對於這則新聞也感到不解，認為「法院瘋了。所以男人只要一輩子都跟同一個人出軌，這樣不管通姦多少次，都只算一次」、「不管通姦多少次，都只算一次，這個邏輯怪怪的」。

更有人說「偷吃還留下影片當證據，只能說這不是笨蛋，甚麼才是笨蛋」、「不知道怎麼還有這麼笨的人,偷吃還留證據讓人抓包」、「很奇怪喜歡偷吃的人好像都很喜歡自拍，這種證據很難藏的住」。

(中時電子報)