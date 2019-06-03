Dray really walking around Toronto in a Drake hoodie 💀



(via @Money23Green) pic.twitter.com/UR2X86lYcB — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年5月31日

就算勇士明星前鋒卓雷蒙格林才跟暴龍全球大使兼饒舌歌手德瑞克(Drake)共進晚餐，充分表現出兩人場外交情不錯印象，多倫多球迷卻沒打算輕易放過格林，因為格林竟在多倫多街頭散步時，直接遭到球迷辱罵「笨驢」逃離現場！

或許是想跟德瑞克的粉絲示好，卓雷蒙格林特地穿上德瑞克個人代言品牌的帽T，一個人走在多倫多街頭散步，沒想到馬上被球迷認出，然後大聲辱罵，「卓雷蒙，你是笨驢、笨驢、笨驢！」格林也沒反駁什麼，直接戴上帽子快閃。

只是跟德瑞克在總冠軍賽G1賽後場邊直接飆罵卓雷蒙格林「垃圾」相比，多倫多球迷這種直接在街頭辱罵格林「笨驢」的沒品指數，恐怕更加誇張一些，畢竟如果多倫多球迷都要這樣對待客隊球星的話，只是展現他們多沒有教養。

就連卓雷蒙格林的隊友庫克，也不禁批評多倫多球迷很沒禮貌，「在他們替暴龍加油前，我們還以為多倫多球迷很有禮貌，他們總會說出一些他們想說的話，然後面帶微笑，我認為加拿大人很有趣，因為他們在努力變得刻薄一點。」

(中時電子報)