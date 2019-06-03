現在女孩子短褲愈穿愈短，「破洞」也愈挖愈大，說「這是潮流，你不懂啦！」。一名年輕女孩在網路PO文說，買了刷破牛仔褲下洗衣機清洗竟不知不覺越洗越誇張，女子穿上班後才驚覺「卡稱」涼涼，不但屁股蛋見光，連性感內褲也出來見客了，這妹糗到說「很想自盡」！
年輕妹妹在臉書《爆怨公社》PO文說，女生真的要注意有刷破的牛仔短褲= =|||
，前陣子用洗衣機洗完+烘衣機烘乾後也沒檢查就收起來，結果今天穿去上班到剛剛上完廁所穿褲子時摸到自己的卡稱才驚覺.....怎麼破這麼大洞，啊啊啊露內褲了，很想自盡。
網友看了「笑到摒軌」瘋狂回應：
「這褲子很貴的，破的很自然，越破越貴」
「羨慕同事」
「這材質也太爛了吧...」
「這個我在後面看到，接下來可能要彎著腰走吧！」
「有沒有覺得卡稱涼涼的」
「幸好沒有穿阿嬤內褲不然就糗了」
「抱歉，我以為是新款牛仔短褲」
「這台洗衣機表現不錯」
「國際原物料上漲，所以布料變少了」
「悶住了，很不舒服」
「這就對了 環保愛地球 節省布料」
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。