現在女孩子短褲愈穿愈短，「破洞」也愈挖愈大，說「這是潮流，你不懂啦！」。一名年輕女孩在網路PO文說，買了刷破牛仔褲下洗衣機清洗竟不知不覺越洗越誇張，女子穿上班後才驚覺「卡稱」涼涼，不但屁股蛋見光，連性感內褲也出來見客了，這妹糗到說「很想自盡」！

年輕妹妹在臉書《爆怨公社》PO文說，女生真的要注意有刷破的牛仔短褲= =|||

，前陣子用洗衣機洗完+烘衣機烘乾後也沒檢查就收起來，結果今天穿去上班到剛剛上完廁所穿褲子時摸到自己的卡稱才驚覺.....怎麼破這麼大洞，啊啊啊露內褲了，很想自盡。

原PO說今天穿去上班到剛剛上完廁所穿褲子時摸到自己的卡稱才驚覺.....。（圖取自《爆廢公社》）

網友看了「笑到摒軌」瘋狂回應：

「這褲子很貴的，破的很自然，越破越貴」

「羨慕同事」

「這材質也太爛了吧...」

「這個我在後面看到，接下來可能要彎著腰走吧！」

「有沒有覺得卡稱涼涼的」

「幸好沒有穿阿嬤內褲不然就糗了」

「抱歉，我以為是新款牛仔短褲」

「這台洗衣機表現不錯」

「國際原物料上漲，所以布料變少了」

「悶住了，很不舒服」

「這就對了 環保愛地球 節省布料」

現在女孩子褲子愈穿愈短，整個屁股蛋出來見客就是潮。（圖取自PTT）

(中時電子報)