明明是桃園市議員，但王浩宇多次「跨區」靠評論韓國瑜蹭人氣、求版面，似乎也因此慘遭網友留言批評，但王浩宇依舊做自己，經常在臉書上狂發此類PO文，甚至還萌生考慮明年參選立委的念頭。到底要不要參選下屆立委？王浩宇1日深夜發文感慨表示，「站出來打韓後民調下滑13％，只能放棄」。

6/1韓國瑜凱道舉辦大造勢後，王浩宇1日深夜提到自己參選立委的動機，表示「因為拿得到淺藍、龍岡的選票，本來就是我要選中壢的立委」。但他感慨「中壢畢竟是深藍選區，站出來打韓後民調下滑13%，只能放棄」。

王浩宇自問會後悔嗎？他說，「我認為比個人前途更重要的是台灣的前途，是怎麼讓我們的下一代還有民主跟自由，沒什麼好後悔的」。王浩宇接受電視媒體採訪時又說，「對於我來說，個人政治前途沒有國家的前途重要，所以呢～我還是會堅持說真話」。他甚至又還扯出無法皆受韓國瑜，「這比我個人的前途重要」。

PO文一出馬上吸引許多網友熱議，許多網友把重點擺在王浩宇自爆打韓民調下滑13%一事，突破盲點再酸他，「你為了曝光率，上節目打韓國瑜，沒有一刀斃命的證據，只會製造社會更多混亂和對立」、「你只會淪為小丑」、「你知道為什你會民調下降嗎？因為你身為桃園市議員，整天管高雄」、「本來就選不上哈哈，不能生又愛牽拖」。還有更多人貼出6/1凱道空拍圖說，「不讓韓國瑜當總統？恐怕要讓你失望了」、「不敢選就不敢選」、「我才絕對無法接受你，練肖話你還真行」。不過也是有人對他說「加油」。

許多網友突破盲點再開酸。（圖/翻攝自王浩宇FB）

(中時電子報)