美式賣場好市多商品多價格優惠，是許多民眾採買日常生活用品好處去。近日有網友想要在好市多購買iPad mini 5，但怕撲空白跑一趟，於是上網發問該商品編號，想說要來直接詢問客服有沒有貨。問題一 PO 出，就立刻有鄉民回應留下了一串神秘數字「123465」，讓許多網友都感到疑惑是不是亂講的，困惑這串神秘數字「這是什麼？」

「想請教有人知道Costco的iPad mini 5 64g玫瑰金的商品編號是多少嗎？」原PO在PTT上發問，他表示看之前板上分享的照片，似乎掛牌都是太空灰的商品標示，但他想知道玫瑰金的商品編號，這樣他才可以直接打電話，去問現場有沒有現貨再過去買。

PO文一曝光後，有鄉民立刻在1樓的留言處留下一串神秘數字，「金色只有256GB，編號123465」，讓其他網友看得霧煞煞。還有網友看了超困惑，覺得那網友的數字似乎有KUSO的可能性，「1樓好心，可是編號挺好笑」。

當許多網友以為這串神秘數字是隨意留的時候，又有一好心人士提供在賣場內拍下的照片，上頭標著「iPad mini 256GB金」，而標籤上的商品編號正是「123465」。商品編號照片一被PO出後，許多人馬上懂了1樓網友的留言是真的，因此紛紛留言，「一樓好猛」、「一樓根本好市多員工吧」、「一樓好猛」、「誤會了！本來還以為一樓在開玩笑的，哈哈」。

立刻有鄉民回應留下了一串神秘數字「123465」，讓許多網友都感到疑惑是不是亂講的。（圖/翻攝自PTT）

(中時電子報)