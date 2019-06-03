大陸知名鋼琴家郎朗昨日在微博宣布結婚喜訊，並且大曬婚紗照。據陸媒報導，新娘愛麗絲今年24歲，是德韓混血，畢業於漢堡音樂戲劇學院。朗朗還稱「我找到我的愛麗絲啦，她是吉娜愛麗絲」。據悉，郎朗將會在法國凡爾賽宮舉辦婚禮晚宴。

綜合陸媒報導，現年36歲的郎朗和愛麗絲幾年前相識於德國柏林，初次見面郎朗就對這個長相甜美文靜又有才華的女生很有好感，作為同行，兩人有許多共同話題。

愛麗絲Gina Alice，全名為「gina alice redlinger」，今年24歲，是德韓混血，畢業於漢堡音樂戲劇學院。兩人早在幾年前在柏林相識，女方是郎朗主辦的「郎朗國際音樂基金會」的中堅力量，這幾年經常跟隨音樂基金會演出。

愛麗絲1994年出生於德國的威斯巴登，今年24歲。她4歲開始學習鋼琴，在國際鋼琴界相當有名氣，是一名事業上冉冉上升的青年鋼琴家，她的第一場鋼琴獨奏音樂會是在2009年舉行。換言之，愛麗絲15歲就舉行了第一場鋼琴獨奏會，堪稱音樂天才少女。除了精通至少5國語言，還有高顏值，有「美女鋼琴家」的稱號。

(中時 )