何家駒(左一)、成奎安(左二)都因病去世，黃光亮(右一)近年淡出演藝圈。（圖／翻攝自網路；中時資料照）

港星李兆基2日因肝癌病逝，享壽69歲，他和成奎安、何家駒、黃光亮因在港片裡總飾演反派，而有「影壇四大惡人」的封號，如今「四大惡人」接連病逝，只剩黃光亮仍活躍影劇圈，讓觀眾不勝唏噓。

被稱為「香港演藝圈惡人之首」的何家駒，1987年憑電影《監獄風雲》「大咪」一角成名，還曾被提名第七屆香港電影金像獎「最佳男配角」，在許多港片中常飾演奸角或壞人角色。他原本患有糖尿病，後來發現有肺部積水症狀，並惡化成肺炎，但仍抱病拍片，直到後來送醫急救時，已併發器官衰竭，最後於2015年1月逝世，享壽66歲。

成奎安則以《監獄風雲》中「大傻」一角最為人熟悉，因為外型兇悍也常被安排演壞人，後來他也演過不少喜劇片，包括《賭神》、《賭俠》及《整人專家》等，從影以來演過350部電影和電視劇。他2004年被診斷患上鼻咽癌，曾多次接受化療，但最後因工作忽略身體，2009年又舊病復發，並於同年8月去世，享年54歲。

同樣演出《監獄風雲》走紅的黃光亮，在片中飾演「傻標」，曾以該角提名第七屆香港電影金像獎「最佳新人」，他因大眼闊鼻的外貌也被戲迷稱為「大眼光」，另外像在《開心鬼救開心鬼》裡的「喪標」也留給大家深刻印象，他一度淡出演藝圈，2012年才又接拍電視劇復出幕前，近年則轉往到大陸經營木材生意。

(中時電子報)