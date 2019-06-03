(02:15更新，補充詹皓晴賽況)2019法國網球公開賽會內賽進行第9天賽程，台灣好手雖然謝淑薇在女雙無奈出局，混雙詹詠然為台將爭一口氣，和克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig）在16強戰6：2、7：6（8：6）直落二解決德國葛羅妮菲德（Anna-Lena Grönefeld）/哥倫比亞法拉（Robert Farah），收下八強門票，妹妹詹皓晴也跟著姐姐腳步，收下混雙八強門票。

詹詠然/多迪格第一盤雖然在第7局遭到破發，不過他們三度破了對手發球局，6：2輕鬆收下一盤領先；次盤台灣、克羅埃西亞聯軍在第5局先遭破發，隨後第8局直落四分回破對手一次，兩方人馬這一盤最後進入搶七，對首先以6：5出現盤末點、尋求班平盤數，不過詹詠然/多迪格連贏3分，不讓比賽延長到搶十局。

詹皓晴(左)、馬拉克(右)的台灣、奧地利組合也攜手晉級2019法網混雙八強。(詹皓晴提供)

隨後出賽的詹皓晴/奧地利搭檔馬拉克（Oliver Marach），與西班牙桑琪士（María Jose Martínez Sanchez）/英國斯庫普斯基（Neal Skupski）過招，台奧聯軍全場沒有被破任何發球局，並在第一盤第1局、第二盤第11局各破一次對手發球局，以6：4、7：5告捷。

台克組合下一輪將面對法國組合赫絲（Amandine Hesse）/邦齊（Benjamin Bonzi），台奧搭檔則要對上烏克蘭基珍諾克（Nadiia Kichenok）/巴基斯坦度古瑞希（Aisam-Ul-Haq Qureshi），今年法網混雙詹家姐妹籤表分在不同邊，如果兩人都能一路順利過關的話，就會在決賽狹路相逢。

(中時電子報)