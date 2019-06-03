時常黑高雄市長韓國瑜的桃園市議員王浩宇，自爆他打韓後民調下滑13%，因中壢是深藍選區，他只能放棄選立委。國民黨草協聯盟發起人李正皓卻爆王浩宇民調下滑真正原因，就是因為他用抹黑、謊稱的方式攻擊韓國瑜。

李正皓在臉書指出，真的要笑死！什麼叫打韓後民調下滑13%，只能放棄？打韓民調就會下滑嗎？王浩宇打韓是用抹黑、誣賴的方式。韓國瑜不是不能被批評，也不是不能被監督，但前提是要有所本。

李正皓點出，王浩宇多次攻擊韓國瑜，曾拿假照片質疑是韓國瑜的私生女，還有他嘴巴說高雄經濟不好，自己卻在高雄開了3家襪子店。甚至還拿一張聚餐照片，就抹黑韓國瑜說一年喝醉300天，這樣的打法，民調不掉才有鬼，中壢人的智商是很高的，王浩宇不知道嗎？

李正皓表示，韓國瑜市政是否熟悉？剛選上市長就選總統是否合適？自貿區對高雄經濟是否有助益？這些都是可以公評或辯論的，但偏偏王浩宇選擇用抹黑、謊稱的方式來攻擊韓國瑜，如今民調下滑13%，也只是剛好而已，慢走不送！

網友加碼酸說：「他不用打就可以下滑了。」、「放棄？選不上就選不上，何來『放棄』，笑話！中壢區KMT魯明哲太強，王大人沒機會；其它區，DPP不讓也就沒空間，這才是事實！是選民放棄王大人，王大人不能說放棄！」

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(中時電子報)