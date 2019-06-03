2019法國網球公開賽熱戰中，手握20座四大滿貫賽男單冠軍的瑞士天王費德勒（Roger Federer），以及尋求法網第12度封王的西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal），都在男單16戰碰上阿根廷選手，兩位名將都是直落三勝出、晉級八強，而且比數還一模一樣。
費德勒先以6：2、6：3、6：3解決阿根廷梅爾（Leonardo Mayer），接著在同一個場地出賽的納達爾，也是6：2、6：3、6：3搞定另一位阿根廷選手隆德羅（Juan Ignacio Londero）。
睽違4年再拚法網的費德勒，目前四場比賽沒有遇到太多麻煩，都是一盤未失的情況下獲勝，納達爾則是上一場比賽被比利時選手戈芬（David Goffin）拿到一盤，其他三場比賽則是直落三。
這是納達爾生涯第38度打進四大賽男單八強，超越澳洲退役名將艾默生（Roy Emerson），爬上職業網壇史上第4，費德勒生涯多達54次站上四大賽男單八強，為史上最多。
(中時電子報)
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