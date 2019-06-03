金門縣政府指出，金廈小三通邁入第19年，第一個千萬人次耗費13年達成，第二個千萬人次預計本月達成，僅耗時6年，時間縮小一半以上，廈門五通碼頭第三期候船樓本月3日將正式啟用，因為新碼頭動線長，且民眾不熟悉，縣府大陸事務科建議旅客初期報到時間從30分鐘提前為70分鐘。

廈門五通客運新碼頭比原碼頭規模更大，動線更長，通關登船需要更長的時間，金門縣政府請搭船鄉親攜帶好相關證件「提前70分鐘」到達碼頭出發廳辦理登船手續，截止辦理時間則以五通碼頭公告為准。

縣府觀光處提醒，搭船自廈門返回金門，勿跑錯地方，旅客須注意：

一、登船指南：一樓出發廳自助機／櫃檯辦理登船手續→(扶梯、電梯)二樓安檢口過安檢→二樓檢票口檢票→二樓海關、邊檢→二樓登船口登船→(扶梯、樓梯)一樓引橋上船。

二、新增自助值船機：自助辦理購票或登船卡手續，鄉親需持「台胞證」、「身份證」和「護照」正本；而身分證部分主要證明「金門籍」之優待票，如無攜帶，且身分字號為「W」開頭者，亦可直接以台胞證與護照洽櫃台辦理。持「金馬證」的鄉親，可攜帶相關證件到標註有「全開放櫃檯」的人工櫃檯辦理登船手續。

三、證件、人臉識別檢票登船，全程自助化通關：安檢檢票／聯檢登船，全程只需持台胞證即可完成自助通關。

金門自民國90年試辦小三通，近年隨大陸東渡航線航班移轉至五通航線、中央政策推動陸客落地簽、觀光落地簽證，免附回程船票，擴大實施小三通人員往來正常化、縣府推動陸客到金門一日遊、金廈二日遊、陸客自由行及近來金廈漳泉旅遊推介等一連串配套措施，讓兩岸人民往返之旅遊和商務更加便捷，「一日生活圈」更大大提昇小三通之實質效益。

金門縣政府為迎接邁入2千萬旅客之里程碑，並期許在廈門五通碼頭三期完工啟用、金門水頭旅運新大樓動工等持續發展下，規劃一系列活動諸如金廈泳渡、搶灘料羅灣、海洋嘉年華、金湖花蛤季等夏日主要活動，更結合水試所、林務所、農試所、畜試所、陶瓷廠、烈嶼鄉公所、以及金門國家公園共同推出暑假周周活動，其中包含了生態體驗、戰地遊程、DIY體驗及舒壓放鬆之生活休閒之旅，相關旅遊資料可以至金門觀光旅遊網查詢。

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