再過幾天，就是端午節了！第20屆台北米食文化節「端午FUN一夏」，6/2(日)在台北大橋頭延三商圈迪化街二段聖公媽廟旁登場，為陪民眾提前過端午節發送約1300顆肉粽大請客。現場也有親子組團參加紙箱龍舟親子趣味賽，參賽者賣力奔跑以求奪標。此外，「水岸台北2019端午嘉年華」將於6月7日至6月9日於基隆河大佳段河道舉行！賞龍舟、吃美味粽子，歡慶端午好樂活！

包粽教學年年吸引親子報名。（圖取自台北大橋頭延三商圈/粿仔街 Facebook）

台北大橋頭延三商圈是臺北米食文化發源地，自古即產稻米，多元化的粿、粽、芋圓、麻糬、米苔目…等米食都令人印象深刻，更是迎神祭祀不可或缺的供品。第20屆台北米食文化節「端午FUN一夏」也在端午節前的週日歡慶舉辦，親子DIY包粽教學、肉粽大FUN送，也有民眾排隊體驗，店家更現場做多種米食供民眾免費品嚐。

法國人尼凱帶著妻女到第20屆台北米食文化節現場體驗包粽趣味。（圖取自台北大橋頭延三商圈/粿仔街 Facebook）

本年度辦理的紙箱龍舟創意競賽也投票選出優秀作品並頒獎。年年深受歡迎的包粽教學，今年度吸引老外來參加，在台定居4年並開設牛排館的法國人尼凱一家4口參加包粽體驗，連2名混血兒都來參加。同時這也是尼凱第一次包粽子，覺得很有趣，但手腳不俐落，他認為把粽子包成漂亮的三角形「有點難」。

本年度台北米食文化節，延續往年熱潮，動、靜態全方位展現臺灣米食文化多元面貌，有吃、有拿、有看、有玩，活動全部免費，也搭配音樂、舞台表演，創造多層次官感饗宴。台北大橋頭延三商圈理事長表示，大橋頭慶祝端午節的活動會持續辦理，屆時歡迎民眾再來捧場。

「水岸台北2019端午嘉年華」龍舟夏令營。（圖取自台北市政府體育處官網）

另「水岸台北2019端午嘉年華」將於6月7日至6月9日於基隆河大佳段河道舉行。今年台北國際龍舟錦標賽共有國內外218支隊伍、約6000名選手參加。

此外還有「龍舟體驗營」、「COS創意變裝競賽」、「高空立蛋挑戰賽」、「龍舟攝影比賽」等活動。端午嘉年華活動現場還有大型彩蛋裝置藝術、陸上「盪槳池」體驗，並搭配精采的舞台表演、有趣的流浪方舟創意市集，讓民眾感受更多元的端午佳節。

(中時電子報)