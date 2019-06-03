◎中國時報

● 凱道30萬韓粉誓師，展現「非韓不投」深厚民意。高雄市長韓國瑜感受到溫暖，直說「無論多麼詭譎的局勢，都願與我站在一起」。然而，黨內仍有雜音，黑韓、酸葡萄心態依舊，被封為「韓粉四大天王」的文山伯、陳清茂要這些人知所進退，而杏仁哥提醒，民調要防範黑箱作假。

隨陸美互課懲罰性關稅啟動，陸美貿易戰風暴持續擴大，特別是美國傾全力瞄準華為後，科技競賽已成新戰場；前香港中文大學校長劉遵義接受本報專訪預言，在全美「防華」心態作祟下，貿易戰已演變為科技戰，這一回合的「科技競合」至少會持續到下個10年。

● 民進黨黨內初選民調逼近，蔡賴互嗆炮火加劇！賴清德日前要蔡營釐清外界對蒐集手機號碼的質疑，蔡英文總統昨狠酸賴「這不是一個負責的政治人物應該要想的」，賴回嗆「顯然蔡總統已對我展開人身攻擊」，要蔡在初選關鍵時刻，守住君子風範。

● 前行政院長賴清德針對台北市長柯文哲不回答一國兩制，批評是駝鳥心態，還指柯提出的「兩岸一家親」沒辦法維持兩岸和平，柯文哲2日直言，只靠兩岸一家親就要維持台海和平，也沒那麼厲害，這只是表達善意。

◎旺報

● 大陸國務委員兼國防部長魏鳳和昨於香格里拉會議上宣稱，如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，必將不惜一戰，不惜一切代價維護祖國統一；他更直接向民進黨喊話：「我要正告民進黨當局和外部干涉勢力」，任何分裂中國的企圖都不可能得逞，對中國軍隊決心的低估極其危險；如果解放軍不能維護祖國統一，「那還要解放軍幹什麼？」我陸委會則回嗆，台灣會在印太地區扮演負責任的夥伴角色。

● 大陸2日上午發表貿戰白皮書，中美貿易戰又將進入新一波角力戲碼，只是面對民進黨將所有雞蛋放在美國籃內，大陸台商直言，貿易戰越是激烈，台灣不該選邊站，台商更不應輕易放棄大陸市場。對傳統製造、食品業來說，大陸仍是最大市場；對高科技產業而言，更可以趁勢而起。貿然離開大陸或遷回台灣，恐怕將面對動輒上千萬的高額支出，得不償失。

● 在大陸國台辦《惠台31條》的基礎上，山東省濰坊市加強整合各領域的惠台項目，推出《關於進一步深化濰台經濟社會文化交流合作的若干措施》，共計80條（《惠台80條》）。其中50條是根據大陸國家有關部委、省政府相關政策要求提出的落實措施；30條是根據濰坊市發展特色提出的鼓勵、支持類政策。內容主要涉及經濟交流合作、

● 貿易戰延燒導致全球景氣的走緩已成事實，美元指數則間接受惠成資金避風港，元大美元指數ETF研究團隊指出，如全球經濟未見曙光，美元指數將持續呈現高檔震盪偏強格局，預估未來有望挑戰100關卡。

◎工商時報

● 就在中美貿易談判陷入僵局之際，中國國務院2日公布「關於中美貿易磋商的中方立場」白皮書，痛批美國在談判過程中三次出爾反爾、不講誠信，談判受挫的責任在美國政府。對於中美能否重啟談判，中國商務部副部長王受文提出「三個必須」：必須相互尊重、相向而行、平等互利。

●台積電股東會、大立光營收5日同步登場，受華為遭禁與蘋果出貨堪慮雙重衝擊，前者連遭瑞信、摩根大通、花旗環球證券棄守「3」字頭，股王大立光更連遭兩外資降評，雙王5日釋出訊息，形同透露台股後市多空密碼。

●基於全球貿易緊張與油價走高，衝擊航空貨運，國際航空運輸協會（IATA）將全球航空業2019年獲利預測下修至280億美元，較前次估計大砍21％。

●行政院最快本周核定攸關大林蒲遷村案的「新材料循環產業園區計畫」，斥資逾千億元，開發占地300多公頃的智慧化治理示範園區，預訂2028年完工，預估帶動320億元投資金額，創造1.6萬個就業機會。一旦行政院核定，後年4月完成園區編定後，就啟動大林蒲遷村發價作業。

(中時電子報)