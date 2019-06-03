「股神」巴菲特共進午餐的慈善拍賣每次都吸引許多投資客競標，今年得標者最終以456萬美元（約新台幣1.4億元）的價格，獲得這次股神吃飯的機會，打破該拍賣會有史以來最高的競標紀錄。

據了解，一位名叫「s***5」的買家以456萬美元的價格得標，通過3小時的午餐時間請教股神的投資方法，得標者可以保持匿名，並邀請最多7個朋友前來，與億萬富翁巴菲特在紐約的牛排餐廳Smith＆Wollensky，共享豪華午餐。今年天價午餐的價格，已經比去拍出的330萬美元的價格高出126萬美元，巴菲特午餐曾在歷史上拍出過345.7萬美元的高價，也許因為股神年歲已高，今年價格又打破以往的歷史紀錄。

這是是為舊金山的慈善機構Glide募集資金，股神拍賣會這10年來，已為Glide帶來超過3000萬美元（約新台幣9億元）的資金，主要是協助面臨飢餓主要是協助面臨飢餓、貧困和無家可歸的民眾。

(中時電子報)