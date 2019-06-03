做農有多辛苦？常針砭農政、為農民發聲的雲林菜農林佳新，在臉書上PO文，他用一張光腳在田邊的照片，傾訴農人「顧水不睡或怕驟降雨」的辛酸，PO文一曝光，馬上引起各方網友立刻秒懂，酸說這種苦，是金字塔頂端的人確實不了解庶民的疾苦。

菜農林佳新在臉書上分享一張在田邊光著一雙腳的照片，他傾訴農人的無奈，他說，「別看哥蹺腳好像涼涼的，這種顧水不睡或怕驟降雨的夜晚可是身心靈最棒的淬煉」。林佳新還疾呼，「農夫沒有假日、農夫沒有假日、農夫沒有假日這樣你懂了嗎？」

PO文一出，引起許多也是農人的網友附和，「我昨晚快三點要睡覺前還出去偷開水門...」、「務農之後，只要半夜下雨都會被驚醒，不管多小的雨、不管田裡有沒有農作物」、「做農是非常辛苦的工作，有在農村生活的都知道」、「風吹草低見⋯⋯啊？腳丫子⋯」、「傍晚蚊子多啦」。

還有許多網友立刻秒懂，酸說「佳新～有沒有把你寵物小吉（指農委會主委陳吉仲）帶在身邊？教教牠，否則牠不懂辛苦了」、「金字塔頂端的人確實不了解庶民的疾苦」、「上班族跟靠爸族不會懂得啦」。

(中時電子報)