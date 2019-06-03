現今社交媒體盛行，為了上傳一張自拍照，卻賠了自己的生命真不值。其中美國著名景點大峽谷公園（Grand Canyon）不時發生遊客自拍不要命的事件，光是今年3月至4月發生4起遊客墜谷事件，2個月就有4人在此喪命。

3月一名日本遊客，到此旅遊時距離懸崖太近，不小心失足卡在峭壁間的樹叢而傷重身亡，然後發生了三次致命的墜落事件，另一名50幾歲的香港遊客今年3月28日到大峽谷賞景，在自拍時滑了一跤，墜落峽谷中，儘管同團友人馬上報警求墜，但他仍傷重身

為了不破壞大自然的原始風貌，所以公園並不響加裝過多的欄杆，不過公園管理員菲斯特（Kris Fister）表示，我常提醒人們留在指定的小徑和人行道上並與懸崖保持安全距離，尤其在拍照時要注意。

大峽谷國家公園曾做過統計，每年有超過10人在這死亡，墜谷只是原因之一，其他還包括高山症、脫水、遭毒蛇咬等意外，不管如何，享受美好景色之外，也要注意安全。

(中時電子報)