現今社交媒體盛行，為了上傳一張自拍照，卻賠了自己的生命真不值。其中美國著名景點大峽谷公園（Grand Canyon）不時發生遊客自拍不要命的事件，光是今年3月至4月發生4起遊客墜谷事件，2個月就有4人在此喪命。
3月一名日本遊客，到此旅遊時距離懸崖太近，不小心失足卡在峭壁間的樹叢而傷重身亡，然後發生了三次致命的墜落事件，另一名50幾歲的香港遊客今年3月28日到大峽谷賞景，在自拍時滑了一跤，墜落峽谷中，儘管同團友人馬上報警求墜，但他仍傷重身
為了不破壞大自然的原始風貌，所以公園並不響加裝過多的欄杆，不過公園管理員菲斯特（Kris Fister）表示，我常提醒人們留在指定的小徑和人行道上並與懸崖保持安全距離，尤其在拍照時要注意。
大峽谷國家公園曾做過統計，每年有超過10人在這死亡，墜谷只是原因之一，其他還包括高山症、脫水、遭毒蛇咬等意外，不管如何，享受美好景色之外，也要注意安全。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。