太陽雙子、火星巨蟹，關注交通工具、媒體現象等議題，追求安全感及成家的想法。
火與土冥180度入相，這將使世事明顯有「新生代與舊世代碰撞、對決」之感。因忙碌而出現兩難的情況，導致難以抉擇或兼顧。
木土海冥非常緊密，產生信念顛覆、真相大白，騙術被拆穿揭發，出現劃時代的事物。這意味「事態發展能撼動社會」，所以會有重要訊息陸續發佈，不管是政治、產業、經濟，不斷的回顧檢討。
水星6/5(週三)將進巨蟹，即將開啟內心模式，有利於創作者的產出。這趟水星所要回顧的是「家人關係中的不可說部分」，那些原本深埋的祕密、記憶、糾結痛苦，都將因記憶浮現而不得不面對。
重要星象：太陽雙子、火星巨蟹，火與土冥180度入相，木土海冥非常緊密，水星將進入巨蟹。
工作注意↓
金牛：應把眼光放遠，離開舒適圈
天秤：有升官的機會或被委以重任
天蠍：有想法就勇敢提出，能夠為工作加分
射手：遇到難說服的人，需要花力氣去溝通
桃花注意↓
巨蟹：需要安全感，追求能成家的感情
獅子：開放一下，接受追求者的好感
處女：有兩情相悅的機會或遇到合拍的桃花
水瓶：當心機車的態度會阻礙了桃花
財運注意↓
白羊：財運旺，有調升價碼的機會
魔羯：土法煉鋼的賺錢，有多少力氣掙多少錢
健康注意↓
雙子：當心容易累病，別掉以輕心
雙魚：注意飲食、水土不服，引發腸胃問題
(中時電子報)
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