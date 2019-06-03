06/03 - 06/09｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

太陽雙子、火星巨蟹，關注交通工具、媒體現象等議題，追求安全感及成家的想法。

火與土冥180度入相，這將使世事明顯有「新生代與舊世代碰撞、對決」之感。因忙碌而出現兩難的情況，導致難以抉擇或兼顧。

木土海冥非常緊密，產生信念顛覆、真相大白，騙術被拆穿揭發，出現劃時代的事物。這意味「事態發展能撼動社會」，所以會有重要訊息陸續發佈，不管是政治、產業、經濟，不斷的回顧檢討。

水星6/5(週三)將進巨蟹，即將開啟內心模式，有利於創作者的產出。這趟水星所要回顧的是「家人關係中的不可說部分」，那些原本深埋的祕密、記憶、糾結痛苦，都將因記憶浮現而不得不面對。

重要星象：太陽雙子、火星巨蟹，火與土冥180度入相，木土海冥非常緊密，水星將進入巨蟹。

工作注意↓

金牛：應把眼光放遠，離開舒適圈

天秤：有升官的機會或被委以重任

天蠍：有想法就勇敢提出，能夠為工作加分

射手：遇到難說服的人，需要花力氣去溝通

桃花注意↓

巨蟹：需要安全感，追求能成家的感情

獅子：開放一下，接受追求者的好感

處女：有兩情相悅的機會或遇到合拍的桃花

水瓶：當心機車的態度會阻礙了桃花

財運注意↓

白羊：財運旺，有調升價碼的機會

魔羯：土法煉鋼的賺錢，有多少力氣掙多少錢

健康注意↓

雙子：當心容易累病，別掉以輕心

雙魚：注意飲食、水土不服，引發腸胃問題

(中時電子報)