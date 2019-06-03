今天（３日）鋒面仍滯留臺灣北部海面，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。週二（4日）開始鋒面北移，對台灣影響減少，大部分都是好天氣，但局部地區仍然有雨。今天各地氣溫仍高，其中大臺北地區、花東縱谷、大武附近及南部山區更要注意３４度以上高溫，氣象局並針對臺東地區、臺北市盆地、高雄市近山區發布黃色燈號(36度以上)，請注意。

西南風沉降影響，今（３）日臺東地區，臺北市盆地，高雄市近山區為黃色燈號，請注意。(圖/氣象局)

未來一週天氣(圖/中央氣象局)

週二至週日 （4日至9日）包含端午連假天氣，鋒面北抬，對臺灣的影響減小，天氣主要受微弱的西南風影響，因此各地大多是多雲到晴的天氣，大部分時間穩定。但是，位於迎風面的南部地區會有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。

氣象局提醒，10日至12日另一鋒面滯留於台灣北部海面，天氣再轉不穩定，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

今天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。另外，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨、深夜機率更高一些，交通往返請多留意航班資訊。

(中時電子報)