警消立即展開灌救防止火勢擴大，半條街陷入火海，所幸未有人員受傷。（許家寧翻攝）

30多個攤位遭大火燒毀，讓攤商欲哭無淚，起火原因警消還要調查。（許家寧翻攝）

韓國瑜花蓮造勢前 東大門凌晨大火

高雄市長韓國瑜與30萬韓粉周六才齊聚凱道造勢，宣布6月8號移師花蓮東大門夜市旁造勢，讓業者引頸期盼，準備好好拚經濟、發大財，不過今凌晨近1時夜市冒出熊熊大火，濃烈黑煙不斷竄升夜空，整個徒步區陷入火海，近40攤位付之一炬，讓攤商欲哭無淚，所幸當時攤商多已打烊，未有傷亡傳出。

警消指出，3日0時53分接獲民眾報案原住民一條街與自強夜市天橋下舞台起火，立即出動18輛消防水車與警義消118人前往灌救，到場時火勢猛烈一路往各省一條街延燒，確認無人員受困，警消同時以電鋸破壞鐵門，搬出瓦斯預防災情擴大。

報案的林姓女攤商說，當時店家多已打烊，夜市沒有行人遊客，剩下她正準備收攤回家時，先感到燈光忽明忽暗，接著發現前方天橋上有火光與濃煙冒出，還不斷傳來陣陣爆炸聲響，嚇得趕緊報警求援，不過火燒得太快，沒多久整排攤商全部陷入火海。

夜市攤商陳賜郎說，韓國瑜宣布8日要到花蓮造勢，有韓粉昨天才剛向警方申請場地，不少攤商也加緊備料，期待周六大批韓粉聚集東大門夜市，好好拚經濟賺一筆，未料當晚深夜就發生大火，由於這場大火來得莫名，讓不少人都覺得「怪怪的」。

前往現場指揮的消防局長林文瑞表示，火勢迅速在30分鐘獲得控制並在2點時撲滅，初估燃燒面積約200坪，造成約32個攤位、生財器具遭大火燒掉，真正損失還要清查，至於起火原因是否為電線走火釀禍，或是其他人為因素，仍有待進一步調查釐清。

(中時 )