看來勇士總教練科爾打算先打好「預防針」！《The Athletic》記者史雷特3日報導，科爾強調杜蘭特到現在為止，雖然還沒法參加完整對抗訓練，卻有可能只參加1次訓練後，就宣告傷癒復出，代表杜蘭特距離重返戰場時間越來越近。

如此一來，杜蘭特確認傷癒復出的時間點，將在周二(5日)或周四(7日)，因為勇士下一次進行完整對抗訓練時間，將是6日總冠軍賽G3的前一天，也就是5日，假如屆時無法復出，就要等到8日總冠軍賽G4的前一天，也就是7日這天。

目前根據勇士官方預估，杜蘭特最快能在總冠軍賽G3上場，但比較符合邏輯的時間點，還是總冠軍賽G4，隨著科爾放話杜蘭特只需參加1次完整訓練就可復出，無疑是在擔心假如勇士帶著0比2劣勢回到主場，確實更需杜蘭特回來。

畢竟勇士過往在科爾執教的19個季後賽系列戰當中，從未出現過0比2落後頹勢，且在總冠軍賽歷史當中，在0比2落後情況下，僅有12％球隊能夠完成逆轉，所以杜蘭特復出時間點更形重要，勇士有沒有他在場上，實力還是有差的！

(中時電子報)