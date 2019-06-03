總統蔡英文昨到台北市大稻埕參訪，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）和美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑也陪同，有媒體注意到，這兩大大咖公開陪同蔡英文一同拜訪大稻埕，卻有如掃街的行程，美國官方明顯表態力挺蔡英文。

蔡總統昨在總統府接見賈德納，會後，蔡帶著賈德納、酈英傑、國安會秘書長李大維、外交部次長徐斯儉一同到台北市大同區老街大稻埕參訪。蔡英文表示，大稻埕見證台灣民主化歷程，賈德納是民主台灣堅實友人，很適合一起走訪大稻埕。

不過，港媒《中評網》卻注意到，賈德納先到外交部舉行記者會說明台美關係進展後，再大陣仗與蔡英文到大稻埕參訪，有如掃街的行程，明顯是美官方幫蔡英文初選助陣。由於6月10日民進黨就要初選民調，賈德納這趟行程專程來幫蔡造勢，一點都不為過。

(中時電子報)